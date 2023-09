Covestro Aktie News: Covestro präsentiert sich am Freitagnachmittag stärker

Kursverlauf

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Covestro. Die Aktionäre schickten das Papier von Covestro nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 52,76 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Covestro nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:53 Uhr 0,2 Prozent auf 52,76 EUR. Die Covestro-Aktie zog in der Spitze bis auf 52,98 EUR an. Bei 52,78 EUR eröffnete der Anteilsschein. Von der Covestro-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 680.540 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 54,08 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (11.09.2023). Das 52-Wochen-Hoch könnte die Covestro-Aktie mit einem Kursplus von 2,50 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 27,69 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Covestro-Aktie 90,54 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 52,11 EUR aus.

Covestro ließ sich am 01.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,14 EUR. Im Vorjahresquartal hatten 1,04 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 3.720,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 20,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Covestro 4.703,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 27.10.2023 terminiert. Mit der Vorlage der Q3 2024-Bilanz von Covestro rechnen Experten am 24.10.2024.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Covestro ein EPS in Höhe von 0,252 EUR in den Büchern stehen haben wird.

