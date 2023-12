Covestro Aktie News: Investoren trennen sich am Freitagmittag vermehrt von Covestro

Kursentwicklung

Die Aktie von Covestro gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Covestro-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,6 Prozent auf 51,82 EUR abwärts.

Um 11:48 Uhr fiel die Covestro-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,6 Prozent auf 51,82 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der Covestro-Aktie ging bis auf 51,76 EUR. Bei 52,24 EUR eröffnete der Anteilsschein. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 147.556 Covestro-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 11.09.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 54,08 EUR an. Gewinne von 4,36 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 15.03.2023 bei 35,11 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Covestro-Aktie mit einem Verlust von 32,25 Prozent wieder erreichen.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 52,00 EUR für die Covestro-Aktie aus.

Covestro gewährte am 27.10.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,16 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,06 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 22,74 Prozent auf 3.568,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4.618,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Covestro-Bilanz für Q4 2023 wird am 29.02.2024 erwartet. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Covestro-Anleger Experten zufolge am 27.02.2025 werfen.

Experten gehen davon aus, dass Covestro im Jahr 2023 -0,508 EUR je Aktie Verlust verbuchen wird.

