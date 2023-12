Covestro Aktie News: Covestro am Vormittag in Rot

Notierung im Fokus

Die Aktie von Covestro gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Covestro-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Minus bei 52,02 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Covestro-Aktie wies um 09:05 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 52,02 EUR abwärts. Das bisherige Tagestief markierte Covestro-Aktie bei 51,82 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 52,24 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 17.288 Covestro-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 54,08 EUR. Dieser Kurs wurde am 11.09.2023 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Covestro-Aktie derzeit noch 3,96 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 15.03.2023 bei 35,11 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 32,51 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 52,00 EUR aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Covestro am 27.10.2023 vor. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,16 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,06 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 22,74 Prozent auf 3.568,00 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Covestro 4.618,00 EUR umgesetzt.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Covestro wird am 29.02.2024 gerechnet. Experten kalkulieren am 27.02.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von Covestro.

Analysten gehen davon aus, dass Covestro 2023 einen Verlust in Höhe von -0,508 EUR je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Covestro-Aktie

Handel in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich zum Handelsende leichter

Börse Frankfurt: DAX sackt schlussendlich ab

Zurückhaltung in Frankfurt: So performt der LUS-DAX aktuell