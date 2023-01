Covestro Aktie News: Covestro zeigt sich am Mittag freundlich

Um 12:22 Uhr sprang die Covestro-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,2 Prozent auf 41,24 EUR zu. Im Tageshoch stieg die Covestro-Aktie bis auf 41,30 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 38,62 EUR. Von der Covestro-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.321.554 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 14.01.2022 bei 56,48 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Covestro-Aktie derzeit noch 26,98 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 29.09.2022 bei 27,69 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 48,93 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 41,60 EUR für die Covestro-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 abgelaufenen Quartal legte Covestro am 25.10.2022 vor. Mit einem EPS von 0,06 EUR lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Covestro mit 2,44 EUR je Aktie genauso viel verdiente. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4.618,00 EUR – ein Plus von 7,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Covestro 4.302,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Covestro dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2022 voraussichtlich am 02.03.2023 präsentieren. Die Q4 2023-Finanzergebnisse könnte Covestro möglicherweise am 20.02.2024 präsentieren.

In der Covestro-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 2,10 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

