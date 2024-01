Covestro Aktie News: Covestro tendiert am Dienstagmittag schwächer

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Covestro gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Covestro-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,4 Prozent im Minus bei 48,26 EUR.

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,4 Prozent auf 48,26 EUR. Die Abwärtsbewegung der Covestro-Aktie ging bis auf 48,00 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 48,50 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Covestro-Aktien beläuft sich auf 189.878 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 21.12.2023 bei 54,70 EUR. 13,34 Prozent Plus fehlen der Covestro-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 15.03.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 35,11 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Covestro-Aktie ist somit 27,25 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Covestro-Aktie bei 52,00 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Covestro am 27.10.2023. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,16 EUR. Im Vorjahresquartal waren 0,06 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3.568,00 EUR – das entspricht einem Minus von 22,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4.618,00 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 29.02.2024 erfolgen. Covestro dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 27.02.2025 präsentieren.

In der Covestro-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 -0,668 EUR je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Covestro-Aktie

DAX 40-Papier Covestro-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Covestro von vor 3 Jahren bedeutet

Börse Frankfurt in Grün: LUS-DAX am Mittag im Plus

Starker Wochentag in Frankfurt: So performt der DAX mittags