Covestro Aktie News: Covestro am Dienstagnachmittag im Minusbereich

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Covestro. Das Papier von Covestro befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,2 Prozent auf 48,34 EUR ab.

Die Covestro-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 1,2 Prozent im Minus bei 48,34 EUR. Der Kurs der Covestro-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 48,00 EUR nach. Bei 48,50 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 272.545 Covestro-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 54,70 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (21.12.2023). Das 52-Wochen-Hoch könnte die Covestro-Aktie mit einem Kursplus von 13,16 Prozent wieder erreichen. Am 15.03.2023 gab der Anteilsschein bis auf 35,11 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 27,37 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das durchschnittliche Kursziel der Covestro-Aktie wird bei 52,22 EUR angegeben.

Am 27.10.2023 lud Covestro zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,16 EUR. Im Vorjahresquartal hatten 0,06 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Covestro im vergangenen Quartal 3.568,00 EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 22,74 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Covestro 4.618,00 EUR umsetzen können.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Covestro wird am 29.02.2024 gerechnet. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 27.02.2025.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Covestro-Verlust in Höhe von -0,668 EUR je Aktie aus.

