Covestro Aktie News: Covestro am Dienstagvormittag verlustreich

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Covestro. Die Covestro-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,9 Prozent auf 48,50 EUR ab.

Die Covestro-Aktie wies um 09:05 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 48,50 EUR abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die Covestro-Aktie bis auf 48,26 EUR. Bei 48,50 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 25.448 Covestro-Aktien umgesetzt.

Bei 54,70 EUR markierte der Titel am 21.12.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der Covestro-Aktie ist somit 12,78 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 15.03.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 35,11 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Covestro-Aktie 38,14 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 52,00 EUR je Covestro-Aktie an.

Covestro ließ sich am 27.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Covestro hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,16 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,06 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 22,74 Prozent auf 3.568,00 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Covestro 4.618,00 EUR umgesetzt.

Voraussichtlich am 29.02.2024 dürfte Covestro Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Am 27.02.2025 wird Covestro schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Experten prognostizieren für das Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -0,668 EUR je Covestro-Aktie.

