Covestro Aktie News: Covestro zeigt sich am Freitagmittag fester

Aktienkurs aktuell

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von Covestro. Zuletzt sprang die Covestro-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 48,98 EUR zu.

Um 11:46 Uhr ging es für das Covestro-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 48,98 EUR. In der Spitze gewann die Covestro-Aktie bis auf 49,10 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 48,91 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 59.768 Covestro-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (54,70 EUR) erklomm das Papier am 21.12.2023. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 11,68 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 15.03.2023 bei 35,11 EUR. Der aktuelle Kurs der Covestro-Aktie ist somit 28,32 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Covestro-Aktionäre bezogen im Jahr 2022 über eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,008 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Covestro-Aktie bei 52,22 EUR.

Am 27.10.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,16 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Covestro ein EPS von 0,06 EUR in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Covestro mit einem Umsatz von insgesamt 3.568,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4.618,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 22,74 Prozent verringert.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Covestro wird am 29.02.2024 gerechnet. Am 27.02.2025 wird Covestro schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Der Verlust 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,648 EUR je Covestro-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Covestro-Aktie

Erste Schätzungen: Covestro zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

DAX 40-Titel Covestro-Aktie: So viel Verlust hätte ein Covestro-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX zeigt sich schlussendlich schwächer