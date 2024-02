Covestro Aktie News: Covestro am Nachmittag in Rot

Kursverlauf

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Covestro. Das Papier von Covestro gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,8 Prozent auf 48,37 EUR abwärts.

Der Covestro-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:52 Uhr verlor das Papier 0,8 Prozent auf 48,37 EUR. Das Tagestief markierte die Covestro-Aktie bei 48,37 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 48,91 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 266.318 Covestro-Aktien umgesetzt.

Am 21.12.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 54,70 EUR. Mit einem Zuwachs von 13,09 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 35,11 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (15.03.2023). Abschläge von 27,41 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2022 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an Covestro-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,008 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 52,22 EUR.

Covestro ließ sich am 27.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,16 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Covestro ein EPS von 0,06 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 22,74 Prozent zurück. Hier wurden 3.568,00 EUR gegenüber 4.618,00 EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Am 29.02.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 27.02.2025.

2023 dürfte Covestro einen Verlust von -0,648 EUR verbuchen, davon gehen Experten aus.

