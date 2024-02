Covestro Aktie News: Covestro verbilligt sich am Vormittag

Covestro im Fokus

Die Aktie von Covestro gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Covestro-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 48,59 EUR ab.

Die Covestro-Aktie notierte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 48,59 EUR. In der Spitze fiel die Covestro-Aktie bis auf 48,54 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 48,91 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 15.141 Covestro-Aktien umgesetzt.

Am 21.12.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 54,70 EUR an. Mit einem Zuwachs von 12,57 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 35,11 EUR. Dieser Wert wurde am 15.03.2023 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 27,74 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Covestro-Aktie.

Nachdem Covestro seine Aktionäre 2022 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,008 EUR je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 52,22 EUR für die Covestro-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Covestro am 27.10.2023 vor. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,16 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,06 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Im abgelaufenen Quartal hat Covestro 3.568,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 22,74 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 4.618,00 EUR umgesetzt worden.

Voraussichtlich am 29.02.2024 dürfte Covestro Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Am 27.02.2025 wird Covestro schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Covestro 2023 einen Verlust in Höhe von -0,648 EUR ausweisen wird.

