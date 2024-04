Covestro Aktie News: Anleger schicken Covestro am Dienstagmittag ins Minus

So entwickelt sich Covestro

Die Aktie von Covestro gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Covestro-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 50,70 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel

Die Covestro-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:46 Uhr um 0,2 Prozent auf 50,70 EUR ab. Im Tief verlor die Covestro-Aktie bis auf 50,06 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 50,08 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 138.346 Covestro-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 21.12.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 54,70 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Covestro-Aktie derzeit noch 7,89 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 01.06.2023 bei 35,86 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Covestro-Aktie mit einem Verlust von 29,27 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an Covestro-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,352 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 53,50 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Covestro am 27.10.2023. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,16 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Covestro ein Ergebnis je Aktie von -4,67 EUR vermeldet. Das vergangene Quartal hat Covestro mit einem Umsatz von insgesamt 3.568,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3.964,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 9,99 Prozent verringert.

Die kommende Q1 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.04.2024 veröffentlicht. Mit der Präsentation der Q1 2025-Finanzergebnisse von Covestro rechnen Experten am 06.05.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 0,775 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Covestro-Aktie

XETRA-Handel: LUS-DAX beendet die Montagssitzung mit Gewinnen

Pluszeichen in Frankfurt: DAX zum Ende des Montagshandels mit Zuschlägen

Börse Frankfurt: LUS-DAX am Nachmittag in der Gewinnzone