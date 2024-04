Covestro Aktie News: Covestro am Dienstagnachmittag im Aufwind

Aktie im Blick

Die Aktie von Covestro gehört am Dienstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Covestro-Papiere zuletzt 0,4 Prozent.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 51,02 EUR zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Covestro-Aktie bisher bei 51,20 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 50,08 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 265.302 Covestro-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 54,70 EUR erreichte der Titel am 21.12.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Covestro-Aktie somit 6,73 Prozent niedriger. Am 01.06.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 35,86 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Covestro-Aktie 42,28 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Covestro-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,352 EUR belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 53,50 EUR an.

Am 27.10.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,16 EUR gegenüber -4,67 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Covestro in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 9,99 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 3.568,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 3.964,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird am 30.04.2024 erwartet. Mit der Vorlage der Q1 2025-Bilanz von Covestro rechnen Experten am 06.05.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Covestro-Gewinn in Höhe von 0,775 EUR je Aktie aus.

