Covestro Aktie News: Covestro am Dienstagvormittag mit Kurseinbußen

Die Aktie von Covestro gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Covestro-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,1 Prozent auf 50,28 EUR abwärts.

Die Aktie verlor um 09:05 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,1 Prozent auf 50,28 EUR. In der Spitze büßte die Covestro-Aktie bis auf 50,06 EUR ein. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 50,08 EUR. Von der Covestro-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 5.048 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 54,70 EUR erreichte der Titel am 21.12.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 8,79 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 01.06.2023 bei 35,86 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 28,68 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,352 EUR. Im Vorjahr erhielten Covestro-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 53,50 EUR für die Covestro-Aktie aus.

Am 27.10.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,16 EUR gegenüber -4,67 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 9,99 Prozent auf 3.568,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3.964,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird für den 30.04.2024 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2025 rechnen Experten am 06.05.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,775 EUR je Covestro-Aktie belaufen.

