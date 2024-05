Covestro Aktie News: Anleger schicken Covestro am Donnerstagnachmittag ins Minus

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Covestro. Die Covestro-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 1,2 Prozent auf 47,90 EUR ab.

Die Covestro-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:51 Uhr um 1,2 Prozent auf 47,90 EUR ab. In der Spitze fiel die Covestro-Aktie bis auf 47,87 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 48,37 EUR. Der Tagesumsatz der Covestro-Aktie belief sich zuletzt auf 144.583 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (54,70 EUR) erklomm das Papier am 21.12.2023. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 14,20 Prozent über dem aktuellen Kurs der Covestro-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 01.06.2023 bei 35,86 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Covestro-Aktie 25,14 Prozent sinken.

Zuletzt erhielten Covestro-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,331 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 53,13 EUR an.

Am 30.04.2024 hat Covestro in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2024 – vorgestellt. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,19 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,14 EUR erwirtschaftet worden. Das vergangene Quartal hat Covestro mit einem Umsatz von insgesamt 3,51 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,74 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 6,22 Prozent verringert.

Am 30.07.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von Covestro veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Covestro-Anleger Experten zufolge am 05.08.2025 werfen.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Covestro ein EPS in Höhe von 0,896 EUR in den Büchern stehen haben wird.

