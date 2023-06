Covestro Aktie News: Covestro am Freitagmittag mit Abschlägen

Aktien in diesem Artikel Covestro 40,56 EUR

-0,34% Charts

News

Analysen

Die Covestro-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr um 1,1 Prozent auf 40,42 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Covestro-Aktie bisher bei 40,32 EUR. Bei 40,89 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden via XETRA 345.541 Covestro-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 44,10 EUR. Dieser Kurs wurde am 03.02.2023 erreicht. Der aktuelle Kurs der Covestro-Aktie ist somit 9,10 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 27,69 EUR am 30.09.2022. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 31,49 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Covestro-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 45,95 EUR je Covestro-Aktie an.

Am 28.04.2023 äußerte sich Covestro zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,14 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 2,15 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz lag bei 3.743,00 EUR – das entspricht einem Abschlag von 20,07 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 4.683,00 EUR erwirtschaftet worden.

Am 01.08.2023 dürfte die Q2 2023-Bilanz von Covestro veröffentlicht werden. Die Q2 2024-Finanzergebnisse könnte Covestro möglicherweise am 25.07.2024 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Covestro-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 0,977 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Covestro-Aktie

Covestro, Evonik, BASF & Co.: Chemiewerte von schwachen China-Daten belastet

So stuften die Analysten die Covestro-Aktie im vergangenen Monat ein

BASF-Aktie im Plus: BASF will mit neuem Rhein-Binnenschiff gegen Niedrigwasser vorgehen

Ausgewählte Hebelprodukte auf Covestro AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Covestro AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Covestro AG

Bildquellen: Covestro