Covestro Aktie News: Anleger schicken Covestro am Freitagvormittag auf rotes Terrain

Um 09:06 Uhr rutschte die Covestro-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 40,62 EUR ab. Bei 40,61 EUR markierte die Covestro-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 40,89 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 32.053 Covestro-Aktien umgesetzt.

Am 03.02.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 44,10 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Covestro-Aktie derzeit noch 8,57 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 27,69 EUR. Dieser Wert wurde am 30.09.2022 erreicht. Mit Abgaben von 31,83 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Analysten bewerten die Covestro-Aktie im Durchschnitt mit 45,95 EUR.

Am 28.04.2023 hat Covestro in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,14 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Covestro ein Ergebnis je Aktie von 2,15 EUR vermeldet. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 20,07 Prozent auf 3.743,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4.683,00 EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 01.08.2023 dürfte Covestro Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 25.07.2024 dürfte Covestro die Q2 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,977 EUR je Covestro-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

