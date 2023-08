Covestro Aktie News: Covestro präsentiert sich am Mittag stärker

So bewegt sich Covestro

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Covestro. Die Aktionäre schickten das Papier von Covestro nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,1 Prozent auf 48,68 EUR.

Das Papier von Covestro legte um 11:47 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,1 Prozent auf 48,68 EUR. Die Covestro-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 48,81 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 48,02 EUR. Bisher wurden heute 165.227 Covestro-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 50,72 EUR. Dieser Kurs wurde am 18.07.2023 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Covestro-Aktie somit 4,02 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 30.09.2022 auf bis zu 27,69 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 43,12 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 52,11 EUR je Covestro-Aktie aus.

Am 01.08.2023 legte Covestro die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2023 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,14 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren 1,04 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 3.720,00 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 20,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4.703,00 EUR umgesetzt worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 27.10.2023 erfolgen. Experten kalkulieren am 24.10.2024 mit der Veröffentlichung der Q3 2024-Bilanz von Covestro.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 0,441 EUR je Aktie belaufen.

