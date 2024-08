Covestro Aktie News: Covestro am Freitagnachmittag gefragt

Aktienkurs aktuell

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Covestro. Die Covestro-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,3 Prozent auf 54,40 EUR.

Das Papier von Covestro legte um 15:49 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,3 Prozent auf 54,40 EUR. Im Tageshoch stieg die Covestro-Aktie bis auf 54,48 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 53,80 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 245.085 Covestro-Aktien.

Am 09.07.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 55,66 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 2,32 Prozent über dem aktuellen Kurs der Covestro-Aktie. Am 02.02.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 44,57 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Covestro-Aktie damit 22,06 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem im Jahr 2023 0,000 EUR an Covestro-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,181 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 58,00 EUR je Covestro-Aktie an.

Am 30.07.2024 hat Covestro die Kennzahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,38 EUR. Im Vorjahresquartal waren 0,24 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Covestro mit einem Umsatz von insgesamt 3,69 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,72 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,81 Prozent verringert.

Voraussichtlich am 29.10.2024 dürfte Covestro Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Am 04.11.2025 wird Covestro schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2025 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Covestro im Jahr 2024 -0,420 EUR je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

