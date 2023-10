Covestro Aktie News: Covestro stabilisiert sich am Montagvormittag

Covestro im Blick

Ohne große Bewegung zeigt sich am Montagvormittag die Aktie von Covestro. Die Covestro-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 48,95 EUR.

Zum Vortag unverändert notierte die Covestro-Aktie um 09:06 Uhr im XETRA-Handel bei 48,95 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Covestro-Aktie bisher bei 49,03 EUR. Die Abwärtsbewegung der Covestro-Aktie ging bis auf 48,65 EUR. Mit einem Wert von 48,90 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 14.052 Covestro-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 11.09.2023 bei 54,08 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 10,48 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 32,65 EUR. Dieser Wert wurde am 03.11.2022 erreicht. Mit Abgaben von 33,30 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 52,44 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Covestro am 01.08.2023 vor. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 20,41 Prozent auf 3.743,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4.703,00 EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 27.10.2023 dürfte Covestro Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz am 24.10.2024.

2023 dürfte Covestro einen Verlust von -0,106 EUR verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Covestro-Aktie

Handel in Frankfurt: LUS-DAX fällt nachmittags zurück

Börse Frankfurt in Rot: DAX verbucht Abschläge

Erste Schätzungen: Covestro stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor