Covestro Aktie News: Covestro am Donnerstagmittag mit Kursplus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von Covestro. Zuletzt wies die Covestro-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 48,78 EUR nach oben.

Die Covestro-Aktie konnte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 48,78 EUR. Die Covestro-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 48,90 EUR aus. Bei 48,68 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Von der Covestro-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 65.347 Stück gehandelt.

Am 11.09.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 54,08 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 10,87 Prozent. Am 21.11.2022 gab der Anteilsschein bis auf 34,82 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 28,62 Prozent könnte die Covestro-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 52,00 EUR aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Covestro am 27.10.2023 vor. Covestro vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,16 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,06 EUR je Aktie erwirtschaftet. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 3.568,00 EUR – eine Minderung von 22,74 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 4.618,00 EUR eingefahren.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Covestro am 29.02.2024 präsentieren. Am 27.02.2025 wird Covestro schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2023 -0,543 EUR je Aktie in den Covestro-Büchern.

