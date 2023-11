Covestro Aktie News: Covestro präsentiert sich am Nachmittag stärker

Aktie im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Covestro. Die Covestro-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Plus bei 48,89 EUR.

Um 15:52 Uhr wies die Covestro-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 48,89 EUR nach oben. Die Covestro-Aktie zog in der Spitze bis auf 49,27 EUR an. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 48,68 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 226.596 Covestro-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 11.09.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 54,08 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 10,62 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 21.11.2022 bei 34,82 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Covestro-Aktie 28,78 Prozent sinken.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 52,00 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Covestro am 27.10.2023. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,16 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Covestro 0,06 EUR je Aktie generiert. Umsatzseitig standen 3.568,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 22,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Covestro 4.618,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Covestro dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 29.02.2024 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 27.02.2025.

In der Covestro-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 -0,543 EUR je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

