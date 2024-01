Covestro Aktie News: Covestro verbilligt sich am Mittwochvormittag

Notierung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Covestro. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,1 Prozent auf 47,74 EUR.

Die Covestro-Aktie musste um 09:06 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,1 Prozent auf 47,74 EUR abwärts. Die Covestro-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 47,65 EUR ab. Den Handelstag beging das Papier bei 47,78 EUR. Zuletzt wechselten 14.636 Covestro-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 21.12.2023 bei 54,70 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 14,58 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 15.03.2023 bei 35,11 EUR. Mit Abgaben von 26,46 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 52,22 EUR.

Covestro ließ sich am 27.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,16 EUR. Im Vorjahresquartal waren 0,06 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Covestro mit einem Umsatz von insgesamt 3.568,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4.618,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 22,74 Prozent verringert.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 29.02.2024 terminiert. Experten kalkulieren am 27.02.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von Covestro.

Den erwarteten Gewinn je Covestro-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 2,67 EUR fest.

