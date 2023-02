Covestro Aktie News: Covestro am Freitagmittag mit Abschlägen

Um 12:07 Uhr rutschte die Covestro-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,2 Prozent auf 42,02 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die Covestro-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 41,63 EUR aus. Bei 42,20 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Covestro-Aktien beläuft sich auf 275.821 Stück.

Am 17.02.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 55,12 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 23,77 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 29.09.2022 Kursverluste bis auf 27,69 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Covestro-Aktie damit 51,75 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Covestro-Aktie bei 43,70 EUR.

Am 25.10.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,06 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 2,44 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Covestro 4.618,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 7,35 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 4.302,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die kommende Q4 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 02.03.2023 veröffentlicht. Schätzungsweise am 20.02.2024 dürfte Covestro die Q4 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass Covestro ein EPS in Höhe von 1,08 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Covestro-Aktie

Airbus-Aktie nachbörslich im Plus: Airbus findet neuen Finanzvorstand bei Covestro

Erste Schätzungen: Covestro stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Analysten sehen für Covestro-Aktie Luft nach oben

Ausgewählte Hebelprodukte auf Covestro AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Covestro AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Covestro AG

Bildquellen: Covestro