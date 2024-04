Covestro Aktie News: Covestro am Mittwochvormittag mit Kurseinbußen

Notierung im Fokus

Die Aktie von Covestro gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Covestro-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 50,90 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel

Die Covestro-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:05 Uhr um 0,1 Prozent auf 50,90 EUR nach. Das bisherige Tagestief markierte Covestro-Aktie bei 50,84 EUR. Bei 50,84 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Von der Covestro-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 6.205 Stück gehandelt.

Am 21.12.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 54,70 EUR. Gewinne von 7,47 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 01.06.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 35,86 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Covestro-Aktie 29,55 Prozent sinken.

Experten gehen davon aus, dass Covestro-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,352 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Covestro 0,000 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 53,50 EUR für die Covestro-Aktie aus.

Am 27.10.2023 äußerte sich Covestro zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,16 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -4,67 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 9,99 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 3.568,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3.964,00 EUR US-Dollar umgesetzt.

Covestro dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2024 voraussichtlich am 30.04.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können Covestro-Anleger Experten zufolge am 06.05.2025 werfen.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,775 EUR je Covestro-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Covestro-Aktie

Schwacher Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX legt zum Handelsende den Rückwärtsgang ein

Handel in Frankfurt: DAX zeigt sich letztendlich schwächer

Angespannte Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX am Nachmittag im Minus