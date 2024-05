Covestro Aktie News: Covestro am Freitagnachmittag nahezu unverändert

So bewegt sich Covestro

Wenig Veränderung zeigt am Freitagnachmittag die Aktie von Covestro. Zum Vortag unverändert notierte die Covestro-Aktie zuletzt im XETRA-Handel bei 47,85 EUR.

Die Covestro-Aktie bewegte sich um 15:48 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 47,85 EUR. Bei 47,87 EUR erreichte die Covestro-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Covestro-Aktie bisher bei 47,49 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 47,67 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 211.602 Covestro-Aktien den Besitzer.

Am 21.12.2023 markierte das Papier bei 54,70 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Covestro-Aktie ist somit 14,32 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 01.06.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 35,86 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Covestro-Aktie 33,44 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2023 0,000 EUR an Covestro-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,331 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 53,13 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Covestro am 30.04.2024. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,19 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,14 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Das vergangene Quartal hat Covestro mit einem Umsatz von insgesamt 3,51 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,74 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 6,22 Prozent verringert.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von Covestro wird am 30.07.2024 gerechnet. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 05.08.2025 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Covestro-Aktie in Höhe von 0,896 EUR im Jahr 2024 aus.

