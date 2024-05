Covestro Aktie News: Covestro am Vormittag mit negativen Vorzeichen

Kursverlauf

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Covestro. Die Covestro-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 47,75 EUR.

Die Aktie verlor um 09:05 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 47,75 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Covestro-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 47,67 EUR aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 47,67 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 7.535 Covestro-Aktien.

Bei 54,70 EUR erreichte der Titel am 21.12.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Covestro-Aktie liegt somit 12,71 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 35,86 EUR am 01.06.2023. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Covestro-Aktie 24,90 Prozent sinken.

Experten gehen davon aus, dass Covestro-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,331 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Covestro 0,000 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 53,13 EUR.

Covestro ließ sich am 30.04.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Covestro vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,19 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,14 EUR je Aktie erwirtschaftet. Covestro hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3,51 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 6,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,74 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 30.07.2024 erfolgen. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 05.08.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Covestro einen Gewinn von 0,896 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

