Covestro Aktie News: Covestro am Vormittag mit grünen Vorzeichen

Die Aktie notierte um 17.06.2022 09:22:00 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 36,36 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die Covestro-Aktie bei 36,38 EUR. Bei 36,18 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 45.824 Covestro-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 01.10.2021 auf bis zu 60,24 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 39,64 Prozent hinzugewinnen. Bei 35,92 EUR erreichte der Anteilsschein am 16.06.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Covestro-Aktie derzeit noch 1,22 Prozent Luft nach unten.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 59,88 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Covestro am 03.05.2022 vor. Covestro hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,15 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,03 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 4.683,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 41,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3.307,00 EUR in den Büchern standen.

Die Covestro-Bilanz für Q2 2022 wird am 02.08.2022 erwartet. Schätzungsweise am 27.07.2023 dürfte Covestro die Q2 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,49 EUR je Covestro-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Covestro-Aktie

Covestro-Aktie dennoch schwächer: Covestro verlängert Vertrag von Vorstandschef

Was Analysten von der Covestro-Aktie erwarten

Was Analysten von der Covestro-Aktie erwarten

Ausgewählte Hebelprodukte auf Covestro AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Covestro AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Covestro AG

Bildquellen: Covestro