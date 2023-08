Covestro Aktie News: Covestro gewinnt am Donnerstagmittag an Boden

Kurs der Covestro

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Covestro. Zuletzt konnte die Aktie von Covestro zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,8 Prozent auf 48,50 EUR.

Um 11:48 Uhr sprang die Covestro-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 48,50 EUR zu. Bei 48,64 EUR erreichte die Covestro-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 48,10 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten 149.316 Covestro-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 50,72 EUR. Dieser Kurs wurde am 18.07.2023 erreicht. Gewinne von 4,58 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 30.09.2022 (27,69 EUR). Mit Abgaben von 42,91 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 52,11 EUR für die Covestro-Aktie.

Covestro gewährte am 01.08.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,14 EUR. Im Vorjahresquartal waren 1,04 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Covestro hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3.720,00 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 20,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4.703,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte Covestro am 27.10.2023 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2024 rechnen Experten am 24.10.2024.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 0,441 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

