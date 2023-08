Covestro Aktie News: Covestro am Donnerstagnachmittag mit positiven Vorzeichen

Aktie im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Covestro. Im XETRA-Handel gewannen die Covestro-Papiere zuletzt 0,9 Prozent.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von Covestro legte um 15:52 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,9 Prozent auf 48,57 EUR. In der Spitze gewann die Covestro-Aktie bis auf 48,91 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 48,10 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Covestro-Aktien beläuft sich auf 385.358 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 50,72 EUR erreichte der Titel am 18.07.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Covestro-Aktie damit 4,24 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 27,69 EUR. Dieser Wert wurde am 30.09.2022 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 42,99 Prozent.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Covestro-Aktie bei 52,11 EUR.

Covestro veröffentlichte am 01.08.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Umsatz lag bei 3.743,00 EUR – das entspricht einem Abschlag von 20,41 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 4.703,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Covestro-Bilanz für Q3 2023 wird am 27.10.2023 erwartet. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können Covestro-Anleger Experten zufolge am 24.10.2024 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Covestro einen Gewinn von 0,441 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Covestro-Aktie

Covestro-Aktie legt zu: Adnoc will sich Covestro-Übernahme offenbar mehr kosten lassen

Covestro-Aktie gibt dennoch ab: Jefferies hebt Kursziel für Covestro an

DAX 40-Wert Covestro-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem frühen Investment in Covestro angefallen