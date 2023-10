Covestro Aktie News: Anleger schicken Covestro am Dienstagnachmittag ins Minus

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Covestro. Der Covestro-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,3 Prozent auf 47,46 EUR.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 47,46 EUR. Die Abwärtsbewegung der Covestro-Aktie ging bis auf 47,39 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 47,61 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 337.413 Covestro-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 11.09.2023 bei 54,08 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 13,95 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 32,65 EUR am 03.11.2022. Der aktuelle Kurs der Covestro-Aktie ist somit 31,21 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 52,44 EUR.

Covestro veröffentlichte am 01.08.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,14 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Covestro ein EPS von 1,04 EUR in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 3.720,00 EUR – eine Minderung von 20,90 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 4.703,00 EUR eingefahren.

Am 27.10.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten kalkulieren am 24.10.2024 mit der Veröffentlichung der Q3 2024-Bilanz von Covestro.

Experten prognostizieren für das Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -0,219 EUR je Covestro-Aktie.

