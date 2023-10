Notierung im Blick

Covestro Aktie News: Covestro zeigt sich am Vormittag gestärkt

17.10.23 09:23 Uhr

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Covestro. Die Covestro-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,8 Prozent im Plus bei 48,00 EUR.

Um 09:07 Uhr sprang die Covestro-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 48,00 EUR zu. Im Tageshoch stieg die Covestro-Aktie bis auf 48,24 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 47,61 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 31.748 Covestro-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Bei einem Wert von 54,08 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (11.09.2023). 12,67 Prozent Plus fehlen der Covestro-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 03.11.2022 Kursverluste bis auf 32,65 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 31,98 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 52,44 EUR für die Covestro-Aktie. Covestro ließ sich am 01.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Umsatz wurde auf 3.743,00 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 20,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4.703,00 EUR umgesetzt worden waren. Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 27.10.2023 erwartet. Mit der Vorlage der Q3 2024-Bilanz von Covestro rechnen Experten am 24.10.2024. Der Verlust 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,219 EUR je Covestro-Aktie belaufen. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Covestro-Aktie Gute Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsende freundlich Gute Stimmung in Frankfurt: DAX zum Ende des Montagshandels fester Aufschläge in Frankfurt: LUS-DAX am Montagnachmittag mit Gewinnen

