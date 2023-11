Covestro Aktie News: Covestro gewinnt am Vormittag an Boden

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Covestro zählt am Freitagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 48,77 EUR zu.

Um 09:06 Uhr stieg die Covestro-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 48,77 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Covestro-Aktie sogar auf 48,95 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 48,59 EUR. Bisher wurden via XETRA 4.548 Covestro-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 11.09.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 54,08 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 10,89 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 21.11.2022 bei 34,82 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 28,60 Prozent könnte die Covestro-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 52,00 EUR für die Covestro-Aktie aus.

Covestro gewährte am 27.10.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Covestro hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,16 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,06 EUR je Aktie gewesen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Covestro in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 22,74 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 3.568,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 4.618,00 EUR in den Büchern gestanden.

Covestro dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 29.02.2024 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 27.02.2025.

Analysten gehen davon aus, dass Covestro 2023 einen Verlust in Höhe von -0,543 EUR je Aktie ausweisen dürften.

