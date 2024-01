Covestro Aktie News: Covestro am Mittag fester

Notierung im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Covestro. Zuletzt sprang die Covestro-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 48,28 EUR zu.

Werte in diesem Artikel

Die Aktionäre schickten das Papier von Covestro nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:47 Uhr 0,6 Prozent auf 48,28 EUR. In der Spitze legte die Covestro-Aktie bis auf 48,30 EUR zu. Mit einem Wert von 48,15 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 47.837 Covestro-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (54,70 EUR) erklomm das Papier am 21.12.2023. Derzeit notiert die Covestro-Aktie damit 11,74 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 15.03.2023 bei 35,11 EUR. Abschläge von 27,28 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Covestro-Aktie bei 52,22 EUR.

Am 27.10.2023 lud Covestro zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,16 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Covestro 0,06 EUR je Aktie generiert. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 22,74 Prozent auf 3.568,00 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Covestro 4.618,00 EUR umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 29.02.2024 erfolgen. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Covestro-Anleger Experten zufolge am 27.02.2025 werfen.

In der Bilanz 2023 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,631 EUR je Covestro-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Covestro-Aktie

Covestro-Analyse: Overweight-Bewertung für Covestro-Aktie von Barclays Capital

DAX 40-Papier Covestro-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Covestro von vor 3 Jahren bedeutet

Börse Frankfurt in Grün: LUS-DAX am Mittag im Plus