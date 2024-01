Covestro Aktie News: Covestro am Vormittag mit stabiler Tendenz

So entwickelt sich Covestro

Die Aktie von Covestro hat am Donnerstagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Im XETRA-Handel kam die Covestro-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 48,04 EUR.

Die Covestro-Aktie bewegte sich um 09:06 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 48,04 EUR. In der Spitze gewann die Covestro-Aktie bis auf 48,15 EUR. Im Tief verlor die Covestro-Aktie bis auf 48,00 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 48,15 EUR. Bisher wurden heute 4.406 Covestro-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 54,70 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (21.12.2023). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 13,86 Prozent. Am 15.03.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 35,11 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Covestro-Aktie 36,83 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Covestro-Aktie bei 52,22 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Covestro am 27.10.2023. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,16 EUR. Im Vorjahresquartal hatten 0,06 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Covestro im vergangenen Quartal 3.568,00 EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 22,74 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Covestro 4.618,00 EUR umsetzen können.

Voraussichtlich am 29.02.2024 dürfte Covestro Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 27.02.2025.

Laut Analysten dürfte Covestro im Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -0,631 EUR einfahren.

