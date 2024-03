Covestro Aktie News: Covestro zeigt sich am Mittag fester

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Covestro gehört am Montagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Covestro nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 48,07 EUR.

Die Covestro-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:47 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 48,07 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Covestro-Aktie bei 48,70 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 48,00 EUR. Von der Covestro-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 227.314 Stück gehandelt.

Bei 54,70 EUR markierte der Titel am 21.12.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die Covestro-Aktie damit 12,12 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 14.04.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 35,75 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Covestro-Aktie damit 34,46 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,320 EUR. Im Vorjahr hatte Covestro 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 53,50 EUR je Covestro-Aktie aus.

Covestro ließ sich am 27.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Covestro vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,16 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -4,67 EUR je Aktie erwirtschaftet. Covestro hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3.568,00 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 9,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3.964,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2024 wird am 30.04.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz auf den 06.05.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Covestro einen Gewinn von 0,785 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

