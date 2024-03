Covestro Aktie News: Covestro am Nachmittag mit Kursplus

Aktie im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Covestro. Die Covestro-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 48,24 EUR.

Die Covestro-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:51 Uhr 0,7 Prozent im Plus bei 48,24 EUR. Die Covestro-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 48,70 EUR aus. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 48,00 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 307.147 Covestro-Aktien den Besitzer.

Am 21.12.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 54,70 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Covestro-Aktie ist somit 13,39 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 14.04.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 35,75 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 25,89 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Covestro-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,320 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 53,50 EUR an.

Covestro ließ sich am 27.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,16 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -4,67 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 9,99 Prozent auf 3.568,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 3.964,00 EUR gelegen.

Die Kennzahlen für Q1 2024 dürfte Covestro am 30.04.2024 präsentieren. Die Q1 2025-Finanzergebnisse könnte Covestro möglicherweise am 06.05.2025 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Covestro-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 0,785 EUR fest.

