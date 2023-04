Covestro Aktie News: Covestro gewinnt am Nachmittag

Aktien in diesem Artikel Covestro 37,90 EUR

Die Aktionäre schickten das Papier von Covestro nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 3,3 Prozent auf 38,35 EUR. Im Tageshoch stieg die Covestro-Aktie bis auf 38,50 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 37,19 EUR. Bisher wurden heute 525.128 Covestro-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 22.04.2022 bei 46,77 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Covestro-Aktie somit 18,00 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 27,69 EUR. Dieser Wert wurde am 30.09.2022 erreicht. Abschläge von 38,50 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 45,55 EUR für die Covestro-Aktie.

Am 02.03.2023 lud Covestro zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2022 endete. Es wurde ein Verlust je Aktie von -4,67 EUR gegenüber 1,58 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Der Umsatz wurde auf 3.964,00 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 8,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4.338,00 EUR umgesetzt worden waren.

Am 28.04.2023 werden die Q1 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 25.04.2024 dürfte Covestro die Q1 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

In der Covestro-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 0,869 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

