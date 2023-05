Covestro Aktie News: Covestro zeigt sich am Donnerstagvormittag freundlich

Aktien in diesem Artikel Covestro 39,80 EUR

Im XETRA-Handel gewannen die Covestro-Papiere um 09:06 Uhr 0,8 Prozent. Den Tageshöchststand markierte die Covestro-Aktie bei 40,24 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 40,02 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 28.891 Covestro-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 04.06.2022 bei 44,76 EUR. 11,54 Prozent Plus fehlen der Covestro-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 27,69 EUR am 30.09.2022. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Covestro-Aktie derzeit noch 31,00 Prozent Luft nach unten.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 45,85 EUR aus.

Covestro veröffentlichte am 28.04.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,14 EUR gegenüber 2,15 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Covestro in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 20,07 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 3.743,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 4.683,00 EUR in den Büchern gestanden.

Am 01.08.2023 dürfte die Q2 2023-Bilanz von Covestro veröffentlicht werden. Die Q2 2024-Finanzergebnisse könnte Covestro möglicherweise am 25.07.2024 präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 0,941 EUR je Covestro-Aktie.

Redaktion finanzen.net

