Covestro Aktie News: Covestro am Dienstagnachmittag mit Kursplus

Die Aktie von Covestro zählt am Dienstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt stieg die Covestro-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 3,5 Prozent auf 49,34 EUR.

Das Papier von Covestro konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 3,5 Prozent auf 49,34 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Covestro-Aktie bei 49,47 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 47,83 EUR. Von der Covestro-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 735.540 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 50,10 EUR. Dieser Kurs wurde am 27.06.2023 erreicht. 1,54 Prozent Plus fehlen der Covestro-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 27,69 EUR am 30.09.2022. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Covestro-Aktie 78,19 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 47,50 EUR je Covestro-Aktie an.

Covestro gewährte am 28.04.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,14 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Covestro ein EPS von 2,15 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 3.743,00 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 20,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4.683,00 EUR umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 01.08.2023 dürfte Covestro Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2024 rechnen Experten am 25.07.2024.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Covestro-Gewinn in Höhe von 0,815 EUR je Aktie aus.

