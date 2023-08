Covestro Aktie News: Covestro tendiert am Vormittag südwärts

Notierung im Fokus

Die Aktie von Covestro gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Covestro-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 48,49 EUR.

Um 09:06 Uhr ging es für die Covestro-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 48,49 EUR. Das Tagestief markierte die Covestro-Aktie bei 48,16 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 48,27 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 12.351 Covestro-Aktien umgesetzt.

Am 18.07.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 50,72 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Covestro-Aktie 4,60 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 30.09.2022 (27,69 EUR). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Covestro-Aktie derzeit noch 42,90 Prozent Luft nach unten.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 52,11 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 abgelaufenen Quartal legte Covestro am 01.08.2023 vor. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3.743,00 EUR – das entspricht einem Minus von 20,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4.703,00 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte Covestro am 27.10.2023 präsentieren. Schätzungsweise am 24.10.2024 dürfte Covestro die Q3 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Covestro im Jahr 2023 0,339 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

