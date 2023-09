Covestro Aktie News: Covestro am Vormittag kaum bewegt

Covestro im Blick

Die Aktie von Covestro zeigt sich am Montagvormittag ohne große Bewegung. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Covestro-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 52,78 EUR.

Werte in diesem Artikel

Bei der Covestro-Aktie ließ sich um 09:07 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 52,78 EUR. Bei 53,12 EUR markierte die Covestro-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Im Tief verlor die Covestro-Aktie bis auf 52,44 EUR. Mit einem Wert von 52,90 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 24.894 Covestro-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (54,08 EUR) erklomm das Papier am 11.09.2023. Gewinne von 2,46 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 27,69 EUR. Dieser Wert wurde am 30.09.2022 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Covestro-Aktie derzeit noch 47,54 Prozent Luft nach unten.

Analysten bewerten die Covestro-Aktie im Durchschnitt mit 52,11 EUR.

Covestro ließ sich am 01.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 20,41 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 3.743,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4.703,00 EUR US-Dollar umgesetzt.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 27.10.2023 veröffentlicht. Die Q3 2024-Finanzergebnisse könnte Covestro möglicherweise am 24.10.2024 präsentieren.

Experten taxieren den Covestro-Gewinn für das Jahr 2023 auf 0,252 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Covestro-Aktie

Aufschläge in Frankfurt: DAX notiert zum Handelsstart im Plus

Covestro-Aktie im Minus: Deutsche Bank Research belässt Covestro-Ranking unverändert

Covestro-Aktie legt zu: Covestro nimmt Verhandlungen mit Kaufinteressent ADNOC auf