Covestro Aktie News: Covestro am Mittwochmittag mit roten Vorzeichen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Covestro. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,0 Prozent auf 47,40 EUR.

Das Papier von Covestro befand sich um 11:48 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,0 Prozent auf 47,40 EUR ab. Das Tagestief markierte die Covestro-Aktie bei 47,27 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 47,79 EUR. Zuletzt wechselten 105.514 Covestro-Aktien den Besitzer.

Bei 54,08 EUR erreichte der Titel am 11.09.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 14,09 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 03.11.2022 bei 32,65 EUR. Der derzeitige Kurs der Covestro-Aktie liegt somit 45,18 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel der Covestro-Aktie wird bei 52,44 EUR angegeben.

Covestro gewährte am 01.08.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,14 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Covestro 1,04 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz lag bei 3.720,00 EUR – das entspricht einem Abschlag von 20,90 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 4.703,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte Covestro am 27.10.2023 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können Covestro-Anleger Experten zufolge am 24.10.2024 werfen.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Covestro-Verlust in Höhe von -0,219 EUR je Aktie aus.

