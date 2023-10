Covestro Aktie News: Covestro tendiert am Mittwochvormittag schwächer

Kursverlauf

Die Aktie von Covestro gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 47,60 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Covestro nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:04 Uhr 0,5 Prozent auf 47,60 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Covestro-Aktie bis auf 47,57 EUR. Bei 47,79 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden heute 15.681 Covestro-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 11.09.2023 bei 54,08 EUR. 13,61 Prozent Plus fehlen der Covestro-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 03.11.2022 (32,65 EUR). Mit einem Kursverlust von 31,41 Prozent würde die Covestro-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Analysten bewerten die Covestro-Aktie im Durchschnitt mit 52,44 EUR.

Covestro ließ sich am 01.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,14 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Covestro ein EPS von 1,04 EUR in den Büchern gestanden. Covestro hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3.720,00 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 20,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4.703,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 27.10.2023 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2024-Bilanz auf den 24.10.2024.

Analysten erwarten für 2023 einen Verlust in Höhe von -0,219 EUR je Covestro-Aktie.

