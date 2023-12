Covestro Aktie News: Covestro präsentiert sich am Montagnachmittag stärker

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Covestro zählt am Montagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Covestro nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,9 Prozent auf 52,74 EUR.

Um 15:51 Uhr wies die Covestro-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 52,74 EUR nach oben. Zwischenzeitlich stieg die Covestro-Aktie sogar auf 53,04 EUR. Mit einem Wert von 52,26 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 300.445 Covestro-Aktien.

Bei einem Wert von 54,08 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (11.09.2023). 2,54 Prozent Plus fehlen der Covestro-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 15.03.2023 auf bis zu 35,11 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Covestro-Aktie mit einem Verlust von 33,43 Prozent wieder erreichen.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 52,00 EUR an.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Covestro am 27.10.2023. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,16 EUR. Im Vorjahresquartal hatten 0,06 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 3.568,00 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 22,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4.618,00 EUR umgesetzt worden waren.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Covestro am 29.02.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Covestro-Anleger Experten zufolge am 27.02.2025 werfen.

Analysten erwarten für 2023 einen Verlust in Höhe von -0,562 EUR je Covestro-Aktie.

