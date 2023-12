Covestro im Fokus

Covestro Aktie News: Covestro am Montagvormittag auf grünem Terrain

18.12.23 09:22 Uhr

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Covestro. Die Covestro-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Plus bei 52,42 EUR.

Die Covestro-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,3 Prozent im Plus bei 52,42 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Covestro-Aktie bei 52,60 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 52,26 EUR. Der Tagesumsatz der Covestro-Aktie belief sich zuletzt auf 31.922 Aktien. Am 11.09.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 54,08 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 3,17 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Covestro-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 35,11 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 33,02 Prozent könnte die Covestro-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 52,00 EUR. Am 27.10.2023 legte Covestro die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,16 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,06 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Covestro in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 22,74 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 3.568,00 EUR im Vergleich zu 4.618,00 EUR im Vorjahresquartal. Covestro dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 29.02.2024 präsentieren. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 27.02.2025 erwartet. Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2023 ein Verlust in Höhe von -0,562 EUR je Covestro-Aktie in den Büchern stehen. Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Covestro