Covestro Aktie News: Covestro am Mittag mit Abschlägen

Die Aktie von Covestro gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Covestro befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,6 Prozent auf 47,64 EUR ab.

Der Covestro-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:49 Uhr verlor das Papier 0,6 Prozent auf 47,64 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Covestro-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 47,54 EUR aus. Bei 47,87 EUR eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 56.055 Covestro-Aktien.

Am 21.12.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 54,70 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Covestro-Aktie somit 12,91 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 15.03.2023 bei 35,11 EUR. Der derzeitige Kurs der Covestro-Aktie liegt somit 35,69 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 52,22 EUR je Covestro-Aktie an.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Covestro am 27.10.2023. Covestro vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,16 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,06 EUR je Aktie erwirtschaftet. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 22,74 Prozent auf 3.568,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4.618,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Covestro am 29.02.2024 präsentieren. Die Veröffentlichung der Covestro-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 27.02.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Covestro einen Verlust von -0,631 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

