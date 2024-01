Covestro Aktie News: Covestro schiebt sich am Freitagvormittag vor

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Covestro gehört am Freitagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Covestro zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 48,05 EUR.

Das Papier von Covestro legte um 09:06 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 48,05 EUR. In der Spitze gewann die Covestro-Aktie bis auf 48,12 EUR. Mit einem Wert von 47,87 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Covestro-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 4.797 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 54,70 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (21.12.2023). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Covestro-Aktie derzeit noch 13,84 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 15.03.2023 Kursverluste bis auf 35,11 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 26,93 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Covestro-Aktie bei 52,22 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Covestro am 27.10.2023. Das EPS lag bei -0,16 EUR. Ein Jahr zuvor waren 0,06 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig standen 3.568,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 22,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Covestro 4.618,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 29.02.2024 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 27.02.2025.

Experten prognostizieren für das Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -0,631 EUR je Covestro-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Covestro-Aktie

Covestro-Analyse: Overweight-Bewertung für Covestro-Aktie von Barclays Capital

DAX 40-Papier Covestro-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Covestro von vor 3 Jahren bedeutet

Börse Frankfurt in Grün: LUS-DAX am Mittag im Plus