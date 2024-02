Covestro Aktie News: Anleger schicken Covestro am Montagmittag ins Minus

So entwickelt sich Covestro

Die Aktie von Covestro gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 2,2 Prozent auf 47,13 EUR.

Der Covestro-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:49 Uhr verlor das Papier 2,2 Prozent auf 47,13 EUR. In der Spitze büßte die Covestro-Aktie bis auf 47,10 EUR ein. Zur Startglocke stand der Titel bei 48,23 EUR. Bisher wurden heute 125.698 Covestro-Aktien gehandelt.

Am 21.12.2023 markierte das Papier bei 54,70 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 16,06 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 15.03.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 35,11 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 25,50 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Covestro-Aktie.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,008 EUR. Im Vorjahr erhielten Covestro-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 52,22 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Covestro am 27.10.2023 vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,16 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Covestro ein EPS von 0,06 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 3.568,00 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 22,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4.618,00 EUR umgesetzt worden waren.

Covestro dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 29.02.2024 präsentieren. Am 27.02.2025 wird Covestro schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

In der Bilanz 2023 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,648 EUR je Covestro-Aktie stehen.

