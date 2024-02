Covestro Aktie News: Covestro am Montagnachmittag tiefer

Kursentwicklung

Die Aktie von Covestro gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Covestro befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 2,6 Prozent auf 46,94 EUR ab.

Werte in diesem Artikel

Um 15:52 Uhr fiel die Covestro-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 2,6 Prozent auf 46,94 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der Covestro-Aktie ging bis auf 46,84 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 48,23 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Covestro-Aktien beläuft sich auf 225.953 Stück.

Bei 54,70 EUR erreichte der Titel am 21.12.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 16,53 Prozent Plus fehlen der Covestro-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 35,11 EUR fiel das Papier am 15.03.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 25,20 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Covestro-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,008 EUR. Im Vorjahr hatte Covestro 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 52,22 EUR.

Covestro ließ sich am 27.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,16 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,06 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Covestro im vergangenen Quartal 3.568,00 EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 22,74 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Covestro 4.618,00 EUR umsetzen können.

Die Covestro-Bilanz für Q4 2023 wird am 29.02.2024 erwartet. Covestro dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 27.02.2025 präsentieren.

2023 dürfte Covestro einen Verlust von -0,648 EUR verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Covestro-Aktie

Börse Frankfurt in Grün: LUS-DAX bewegt schlussendlich im Plus

Aufschläge in Frankfurt: Zum Handelsende Pluszeichen im DAX

LUS-DAX aktuell: LUS-DAX fällt nachmittags