Covestro Aktie News: Covestro am Montagvormittag mit Kurseinbußen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Covestro. Die Covestro-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 48,09 EUR.

Die Covestro-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr um 0,2 Prozent auf 48,09 EUR ab. In der Spitze büßte die Covestro-Aktie bis auf 47,87 EUR ein. Bei 48,23 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Der Tagesumsatz der Covestro-Aktie belief sich zuletzt auf 12.198 Aktien.

Bei 54,70 EUR erreichte der Titel am 21.12.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Covestro-Aktie somit 12,08 Prozent niedriger. Bei 35,11 EUR fiel das Papier am 15.03.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Covestro-Aktie damit 36,97 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenausschüttung für Covestro-Aktionäre betrug im Jahr 2022 0,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,008 EUR belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 52,22 EUR je Covestro-Aktie aus.

Covestro gewährte am 27.10.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,16 EUR gegenüber 0,06 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 22,74 Prozent auf 3.568,00 EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4.618,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Covestro am 29.02.2024 präsentieren. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 27.02.2025.

Experten gehen davon aus, dass Covestro im Jahr 2023 -0,648 EUR je Aktie Verlust verbuchen wird.

